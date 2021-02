Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcionews24

Ore 11.13 – Diritti tv Serie A, Lega spaccata tra Dazn e Sky. E volano schiaffi tra Preziosi e Campoccia – Assemblea di Lega concitata quella che si è svolta ieri, che però non ha portato a una decisione sui diritti tv della Serie A. La notizia

Ore 10.31 – Spezia, Italiano: «Salvezza come lo scudetto. Napoli? Non mettiamo in giro voci» – L’allenatore del club ligure ha parlato in una intervista al Corriere dello Sport: «Se ci salviamo mi sentirò come se avessimo vinto lo scudetto. Mi fido della mia esperienza. Anche da giocatore, ho sempre affrontato i campionati di Serie A con neopromosse e squadre che si sudavano la classifica». L’intervista

Ore 10.00 – Genoa, Destro: «Questo è solo l’inizio. Ballardini ci ha dato entusiasmo» – L’attaccante del Grifone ha rilasciato un’intervista a Tuttosport dove ha parlato del suo buon momento: «Questo è solo l’inizio. Ho fatto una scommessa su me stesso e sicuramente siamo sulla buona strada, ma è solo l’inizio». Le parole

Ore 9.10 – Napoli Juve, ultima chiamata per Gattuso? De Laurentiis al bivio decisivo – Dopo l’eliminazione in Coppa Italia il Napoli affronta la Juve e non può più concedersi passi falsi. Gattuso deve ritrovare la scintilla e punta su Lozano. L’editoriale

Ore 8.41 – Inter, Lukaku è stanco: il piano per tornare al top – L’attaccante dell’Inter sta attraversando un periodo di flessione con sole 4 reti nelle ultime 9 partite. Ma il belga ha già pronto il programma per tornare al massimo. La notizia

Ore 8.20 – Elezioni AIA, Nicchi: «Sento un grande sostegno. Bisogna creare dei Var Pro» – In una intervista a La Gazzetta dello Sport, l’attuale presidente dell’Associazione Italiana Arbitri ha parlato dell’elezione che si terranno questa domenica. L’intervista