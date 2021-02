Conferenza stampa Pirlo: «Mi aspetto una gara stile Supercoppa. Su Bonucci e Arthur…» – VIDEO

Conferenza stampa Pirlo: le parole del tecnico della Juve alla vigilia della sfida di campionato contro il Napoli

Andrea Pirlo parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro il Napoli. Le sue dichiarazioni.

CLICCA QUI PER LEGGERE LE DICHIARAZIONI INTEGRALI

NAPOLI JUVE – «Mi aspetto una gara stile Supercoppa, importante per entrambe le squadre. E’ sempre una grande partita, ci sarà grande tensione per l’importanza dei tre punti in palio. Veniamo da un buon momento, loro un po’ meno ma la posta in palio si farà sentire».

INFORTUNATI – «Arthur ha questa calcificazione che bisognerà valutare di giorno in giorno. Gli dà fastidio, ha molto dolore e si potrà valutare con il passare del tempo. Dybala sta facendo il suo lavoro di recupero, il dolore al ginocchio persiste ma dipende come si sentirà nei prossimi giorni. Bonucci è un po’ affaticato ma oggi si allenerà con noi, stesso discorso per Ramsey».