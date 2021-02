Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Benevento: le sue dichiarazioni

PRESTAZIONE – «Non abbiamo fatto la solita partita nostra, dobbiamo fare molto meglio. Il pareggio alla fine ci sta. Abbiamo fatto gol troppo presto, speravo di prendere gol prima e cominciare a giocare. Quando abbiamo preso gol abbiamo iniziato a giocare. Abbiamo provato a gestire il risultato ma non c’è nulla da gestire, dobbiamo fare la nostra partita».

CAMBI – «Ho messo Poli perché Dominguez era ammonito e visto l’arbitraggio l’ho tolto».

ORSOLINI – «Da lui mi aspetto di più, è uno di quelli che deve fare la differenza. Se giochiamo con tutti questi attaccanti è perché non vogliamo parcheggiare il pullman dietro, chi entra deve prendersi responsabilità e rischiare. Già in allenamento non li avevo visti bene. Noi dobbiamo andare sempre a mille».