Sampdoria, le ultime in vista della Fiorentina: Gabbiadini sempre in gruppo

Seduta dell’antivigilia per la Sampdoria: i blucerchiati continuano la preparazione verso la Fiorentina con Gabbiadini ancora in gruppo

«Meno due giorni alla Fiorentina e la Sampdoria prosegue la preparazione sul campo 2 del “Mugnaini” di Bogliasco. In vista della sfida di domenica con i viola (ore 15.00) Claudio Ranieri e staff hanno diretto una seduta mattutina incentrata sullo sviluppo della reattività e sulla finalizzazione, conclusa con un’esercitazione tecnica sotto forma di tiri in porta. Insieme con il gruppo al completo anche Manolo Gabbiadini, che ha poi aggiunto un lavoro programmato di recupero agonistico per la crescita aerobica. Domattina, sabato, i blucerchiati sosteranno la rifinitura».