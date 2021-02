Genoa, Destro: «Questo è solo l’inizio. Ballardini ci ha dato entusiasmo»

Mattia Destro ha parlato del suo ottimo momento con il Genoa

Mattia Destro, attaccante del Genoa, in una intervista a Tuttosport ha parlato dell’ottimo momento che sta vivendo con la maglia rossoblù e degli obiettivi fino a fine stagione.

SCOMMESSA – «Questo è solo l’inizio. Ho fatto una scommessa su me stesso e sicuramente siamo sulla buona strada, ma è solo l’inizio. Dobbiamo continuare così perché stiamo facendo delle ottime partite e l’obiettivo domenica dopo domenica è fare sempre meglio».

SFIDA AL TORINO – «Ci sarà un Torino agguerrito, compatto. Conosciamo l’allenatore, è una squadra che non molla mai e che cercherà fino all’ultimo di ottenere il risultato. Hanno dei grandi giocatori e sono molto pericolosi e per questo dovremo essere bravi noi, come accade in ogni sfida, attenti e belli compatti. Inoltre dovremo anche saper soffrire in alcuni momenti».

BALLARDINI – «Il mister ci ha portato molto entusiasmo. Una compattezza, una fiducia e una voglia di ottenere il risultato ogni domenica. Penso che questa sia la cosa principale per poi poter raggiungere il nostro obiettivo finale che è la salvezza».

GOL ALLA SAMPDORIA – «Sarebbe bello. Ragionando gara dopo gara siamo totalmente concentrati e ragioniamo così perché sono troppo importanti queste partite per noi quindi ci poniamo obiettivi settimanali. adesso è fondamentale la gara di sabato e ce la metteremo tutta per ottenere un buon risultato».