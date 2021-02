Inter, Lukaku è stanco: il piano per tornare al top

Romelu Lukaku sta attraversando un momento di flessione, ma ha già il piano per tornare al top

L’Inter ha bisogno del miglior Lukaku per il rush finale nella corsa allo scudetto. E nelle ultime partite, il belga non ha offerto grandissime prestazioni. Solo 4 gol nelle ultime 9 partite, sono un bottino troppo magro per lui che deve tornare a macinare gol.

L’attaccante nerazzurro ha una prestanza fisica importante, per questo motivo ha bisogno di più tempo per recuperare. E considerando che, come riportato da La Gazzetta dello Sport, è la punta che ha giocato di più in Serie A con 2.181 minuti giocati, quel tempo viene a mancare. Ora, però, l’Inter non avrà più impegni di coppa e giocherà quindi una volta a settimana. Lukaku ha così già stilato il piano per farsi trovare sempre al top. In casa ha fatto montare una vasca per crioterapia, così da poterla utilizzare subito dopo le partite e nei giorni immediatamente successivi. Sul campo d’allenamento, invece, si concentrerà sulla reattività. Il belga deve rimettere in moto il motore, c’è una lotta scudetto da disputare al massimo.