Davide Nicola, tecnico del Torino, ha parlato alla vigilia della sfida contro il Genoa: ecco le dichiarazioni del tecnico granata

Davide Nicola, tecnico del Torino, ha parlato alla vigilia della sfida contro il Genoa. Ecco le sue dichiarazioni alla vigilia della gara.

GENOA – «Stanno tenendo un ritmo da Champions, è l’opportunità per migliorare. Dovremo fare ciò che abbiamo preparato senza pensare troppo. Partita difficile, Genoa tra le più in forma ma dobbiamo voler giocarcela».

MORALE TORINO – «Non possiamo dipendere da fattori esterni. L’intensità della settimana non è in funzione dei risultati, ma della crescita. Seguiamo step incrementale, cercando di migliorare e inserire qualcosa che ci manca. Non siamo euforici, l’euforia non mi piace e preferisco l’entusiasmo e la consapevolezza».

BASELLI – «Il Toro ha bisogno di tutti. Baselli è pronto: entra per tre gare consecutive, è pronto. Ora conta il fatto che un giocatore deve determinare in una gara e può avvenire anche subentrando».

RIVINCITA CONTRO IL GENOA – «Nella mia carriera ho sempre accettato sfide avvincenti e così sono arrivato in un club importante come il Toro. Cerco di trasmettere la mia voglia di arrivare in fondo a questa esperienza».

CERCHIO DOPO LE PARTITE – «Cerchiamo la coerenza dei messaggi dati prima e delle cose fatte in partita, cercando di consolidare i valori indipendentemente dal risultato. Quando abbiamo poche credenze ma non ci facciamo influenzare, questo fa la differenza».