Ranieri: «Fiorentina? Sarà un avversario con l’acqua alla gola»

Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, ha parlato in conferenza stampa del match contro la Fiorentina.

BENEVENTO – «Rivedendo la partita con il Benevento resto della stessa idea: dovevamo fare di più. Il risultato non mi interessa, ma dobbiamo dare tutto. Io conosco i miei ragazzi e so cosa mi possono fare in campo. Voglio quel cuore e quella determinazione che abbiamo fatto vedere nel finale. Con la Fiorentina troviamo un avversario con l’acqua alla gola. Nella passata stagione malgrado fossimo sotto di 3-0 senza neanche un tiro in porta cercammo il gol fino all’ultimo. E lo trovammo. Per quello non criticai la squadra, perché lo spirito era quello giusto».

FIORENTINA – «La Fiorentina sarà totalmente diversa rispetto all’andata, ci sarà anche Ribery. Però pure noi siamo cambiati da allora, siamo migliorati. Quella fu la prima di tre partite meravigliose. Devo ringraziare il presidente perché sono davvero contento di questa rosa che ho a disposizione: posso permettermi di usare giocatori giovani e con più esperienza e il risultato non cambia».

