Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24

Ore 20.00 – Sesia: «Derby? Il Toro può fare lo sgambetto alla Juve. Lucca? Ci furono problemi ma ha gran potenziale» – Intervista esclusiva all’ex granata Marco Sesia. Le dichiarazioni

Ore 19.40 – Mancini: «Zaniolo non convocato per il gesto nel derby? No, ma faccia attenzione» – Roberto Mancini a tutto tondo sulla sua Nazionale e sulla magica estate per lo sport italiano. Le parole

Ore 19.10 – Anguissa: «Felice di essere al Napoli, vogliamo sempre vincere» – Il centrocampista dei partenopei Anguissa parla del suo impatto in Serie A e con il Napoli. Le parole

Ore 18.40 – Conferenza stampa Thiago Motta: «Vi presento Nguiamba» – Le parole del tecnico dello Spezia che torna anche sulla polemica con Stefano Pioli dopo il Milan. Le dichiarazioni

Ore 18.05 – Udinese, Gotti a rischio esonero? Due i possibili sostituti – Gotti potrebbe rischiare il posto in caso di risultato negativo contro la Sampdoria: idee Ranieri e Giampaolo. La notizia

Ore 17.20 – Lazio, cambio di rotta per Immobile: verso il forfait col Bologna – L’attaccante della Lazio Ciro Immobile è in forte dubbio per il match con il Bologna. La notizia

Ore 17.00 – Gravina invita l’arbitro aggredito in Oleggio Castello-Carpignano ad assistere a Italia-Spagna – Bella iniziativa del presidente del FIGC Gabriele Gravina. La notizia

Ore 16.30 – Florenzi operato al ginocchio: intervento riuscito. I tempi di recupero – Alessandro Florenzi è stato operato al ginocchio sinistro: il comunicato del Milan. Le ultime

Ore 15.50 – Sampdoria, ufficiale la fine del rapporto lavorativo con Osti – Carlo Osti lascia la Sampdoria: arriva il comunicato ufficiale della società blucerchiata. Il comunicato

Ore 15.20 – Dionisi in conferenza: «Noi ad oggi abbiamo quello che ci meritiamo» – Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Inter. Le parole

Ore 14.20 – Setti rivela: «Dovrò cedere o l’Hellas o il Mantova» –Maurizio Setti, presidente dell’Hellas Verona e del Mantova, ha parlato del divieto di avere due proprietà nel mondo del calcio. Le dichiarazioni

Ore 14.00 – Conferenza stampa Inzaghi: «Contro il Sassuolo ci vorrà la vera Inter» – Le parole del tecnico dell’Inter alla vigilia della sfida di campionato contro il Sassuolo. Il commento

Ore 13.30 – Genoa, Ballardini: «Ribery è un campione, la Salernitana squadra vera» – Davide Ballardini, tecnico del Genoa, ha parlato ai canali ufficiali del club ligure in vista del match contro la Salernitana. Le parole

Ore 13.10 – Conferenza stampa Juric: «A Torino la squadra che si tifa è il Toro» – Ivan Juric è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del Derby della Mole. La conferenza

Ore 12.30 – Conferenza Allegri: “Torino? Tornano i tifosi. Dovremo ribattere colpo su colpo» – Le dichiarazioni dell’allenatore della Juventus Max Allegri alla vigilia del derby di Torino. Le dichiarazioni

Ore 12.00 – Commisso: «Chi ha debiti e non sta alle regole venga penalizzato» – Nuovo attacco del presidente della Fiorentina Rocco Commisso sulla Serie A e sulle regole. Le parole

Ore 11.20 – Mondiale ogni due anni, Mancini: «C’è il rischio che diventi una cosa normale» – Il c.t. dell’Italia Roberto Mancini ha parlato dell’ipotesi Mondiale ogni due anni. Il commento

Ore 11.05 – Danilo: «Nei cambiamenti serve pazienza, le avemmo anche al City con Guardiola» – Il terzino della Juventus Danilo ha parlato delle iniziali difficoltà della squadra di Massimiliano Allegri. L’intervista

Ore 10.30 – Sassuolo, Carnevali: «Con Dionisi abbiamo azzerato tutto, ma abbiamo una base solida» – Le dichiarazioni dell’a.d. del Sassuolo Carnevali sugli obiettivi dei neroverdi. Le dichiarazioni

Ore 10.05 – Torino, R. Rodriguez presenta il derby: «Morale alto, vorrei uno stadio tutto granata» – Il difensore del Torino Ricardo Rodriguez si prepara al derby contro la Juventus. Le parole

Ore 9.15 – Juventus, Cuadrado: «Derby una battaglia. Dopo il Chelsea nuove consapevolezze» – L’esterno della Juventus Juan Cuadrado ha parlato in vista del derby della Mole contro il Torino. Le parole

Ore 8.40 – Napoli, spiraglio per il rinnovo di Insigne: ma Inter e i club esteri restano alla finestra – Leggera apertura ieri nella trattativa tra Napoli e Insigne per il rinnovo di contratto, ma la strada sarebbe ancora lunga. La notizia

Ore 8.20 – Nations League: l’Italia della continuità con il jolly Pellegrini – Le convocazioni di Mancini per la Final Four di Nations League nel segno della continuità rispetto a Euro 2020, con l’aggiunta di Pellegrini. L’editoriale