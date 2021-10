Conferenza stampa Inzaghi: «Contro il Sassuolo ci vorrà la vera Inter. Bilancio? Sono tranquillo»

Conferenza stampa Inzaghi: le parole del tecnico dell’Inter alla vigilia della sfida di campionato contro il Sassuolo

Simone Inzaghi parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Sassuolo. Le sue parole in conferenza stampa.

SASSUOLO – «Sarà una partita non semplice, è la settima partita in 20 giorni quindi c’è un po’ di fatica mentale e fisica. Il Sassuolo gioca un buon calcio, ha ottime individualità quindi ci vorrà la vera Inter per fare un risultato positivo».

TURNOVER – «Oggi è il primo giorno che troverò la squadra al completo, valuterò e parlerò con i ragazzi e poi domani mattina sceglierò l’11 migliore per iniziare».

EQUILIBRIO – «L’equilibrio è importante. In Ucraina abbiamo fatto una buona partita a livello difensivo, abbiamo espresso meno il nostro gioco e con un po’ più di cinismo avremmo vinto la partita».

BILANCIO – «Non sono la persona più adatta a parlare di queste cose. La società è stata brava, ha messo in sicurezza il club. Penso che il bilancio dell’anno prossimo sarà migliore di questo ma il club ha fatto un ottimo lavoro perchè ha mantenuto l’ambiente tranquillo e la tifoseria compatta. Gli stipendi sono arrivati con regolarità, quindi c’è fiducia per il futuro».