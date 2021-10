Setti rivela: «Dovrò cedere o l’Hellas o il Mantova ma ancora non ho deciso»

Maurizio Setti, presidente dell’Hellas Verona, ha parlato del caso multiproprietà nel mondo del calcio

Maurizio Setti, presidente dell’Hellas Verona e del Mantova, ha parlato a La Gazzetta di Mantova del divieto di avere due proprietà nel mondo del calcio.

«Ho letto della decisione. Gravina mi aveva detto che prima ne avremmo parlato, comunque adesso vedremo come affrontare la situazione. Un po’ di tempo c’è ma ovviamente dispiace che un progetto debba essere rivisto. Vedremo cosa fare, in questo momento non lo so. Non ho assolutamente deciso nulla e sul tavolo ci sono dunque tutte le opzioni. Prenderemo in mano il problema è nei prossimi mesi vaglieremo la situazione, vedremo cosa converrà fare ed effettueremo le scelte necessarie».