Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24

Ore 10:00 Pirlo, basse probabilità di restare alla Juventus: ecco dove potrebbe allenare –Lui è troppo concentrato sul finale di stagione per pensare al futuro. Ha ancora un anno di contratto ma è da escludere che resti per allenare l’Under 23. Le ultime

Ore 9:30 Calciomercato Napoli, per puntellare la difesa si guarda in Spagna: le ultime –Il Napoli è alla ricerca di rinforzi per puntellare il proprio reparto difensivo: con Maksimovic e Koulibaly sul piede di partenza i partenopei si guardano intorno alla ricerca di un difensore. Il nome nuovo

Ore 9:00 Incontro tra Mourinho e Friedkin per il futuro: la situazione in casa Roma –Come riportato sulle pagine della Gazzetta dello Sport i Friedkin avrebbero incontrato a Londra il prossimo allenatore della Roma Jose Mourinho. L’argomento è stata l’attuale rosa giallorossa tra conferme, dubbi e cessioni. Le novità

Ore 8:30 Gattuso-Fiorentina matrimonio possibile, ma a una condizione: i dettagli –L’attuale allenatore del Napoli Rino Gattuso sarebbe disposto ad accettare la corte della Fiorentina, ma solo a determinate condizioni. C’è stato il primo contatto diretto tra lui e Rocco Commisso, come riporta la Gazzetta dello Sport, ma tutto è stato rimandato al termine della stagione. La notizia