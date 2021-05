Bayern Monaco, Flick: «Ct della Germania? Le trattative procedono bene»

Hansi Flick, tecnico del Bayern Monaco, ha parlato in conferenza stampa parlando del suo futuro. Le sue parole

Hansi Flick, tecnico del Bayern Monaco, ha parlato in conferenza stampa parlando del suo futuro. Le sue dichiarazioni.

«Ho sempre detto che non sento alcuna pressione. Oliver (Bierhoff) ha già detto che negli ultimi giorni le trattative vanno bene. Ma ho ancora un compito e un lavoro da fare qui perché la squadra è importante per me. Sono molto grato di aver guidato una squadra del genere. Ecco perché mi concentro sul resto delle partite. L’obiettivo è superare gli 80 punti e aiutare Lewy a segnare 40 gol»