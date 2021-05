Inter, si festeggia ma Conte cosa fa? Ecco quando dovrebbe avvenire l’incontro con Zhang

L’Inter si sta godendo la vittoria del campionato e intanto la società prova a far tornare i conti: ecco la data dell’incontro tra Zhang e Conte

L’Inter sta continuando ad allenarsi in un ambiente di festa generale: ieri c’è stata anche una grigliata alla Pinetina. Antonio Conte però ha ribadito che non ha alcuna intenzione di perdere nella sfida con i rivali della Juventus di domani alle 18.

Si pensa dunque ancora tanto al presente, ma cosa sarà dei nerazzurri nella prossima stagione? La crisi c’è, ma tutti i giocatori hanno deciso di non rinunciare alle mensalità come richiesto dal presidente Zhang nè ai premi scudetto. Si sa, Conte è uno che tiene ai dettagli e prima di rinnovare vuole che la situazione venga chiarita. Al momento, come riporta La Gazzetta dello Sport questa mattina, non ci dovrebbero essere problemi: la società risolverà tutto entro l’inizio della prossima stagione ma l’incontro tra il mister e il presidente avverrà solo a fine campionato, dopo la gara con l’Udinese. Il problema più grande potrebbe essere il budget molto ridotto per la prossima sessione di mercato.