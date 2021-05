La Juventus come l’Inter? A rischio gli stipendi

Anche la Juventus è in difficoltà a causa del covid e pensa a un modo per uscire dalla crisi alla svelta. Le ultime

Così come la grande maggioranza dei club italiani e internazionali, la Juventus sta cercando di trovare soluzioni economiche di fronte alla crisi Covid. Contenere i costi è un imperativo: ecco perché il club è entrato nuovamente in trattativa con i calciatori sul tema stipendi.

La Juve in queste settimana ha chiesto a tutti di posticipare il pagamento di alcune mensilità, in alcuni casi quattro, da marzo a giugno 2021. Una richiesta simile a quella del 2019-20, che portò a una rinuncia collettiva. Anche da qui può arrivare parte dei risparmi utili in chiave bilancio.