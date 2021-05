Atalanta alla ricerca del primo titolo con Gasp ma il prefetto blocca i festeggiamenti

L’Atalanta prepara la sfida col Genoa ma pensa anche alla finale di Coppa Italia. Spunta un incontro con il prefetto per i festeggiamenti

L’Atalanta è tornata a lavorare dopo la vittoria con il Benevento di mercoledì sera. Testa all’anticipo di domani con il Genoa, ma inevitabilmente anche alla finale di Coppa Italia di mercoledì prossimo con la Juventus. In caso di vittoria sarebbe il primo trofeo alzato da Gasperini che coronerebbe una serie di stagioni stupende alla guida della dea.

Negli ultimi giorni però il prefetto di Bergamo ha voluto incontrare una parte della dirigenza atalantina per creare un piano con l’obiettivo di evitare «manifestazioni spontanee di gioia»: in altre parole quello che è successo in Piazza Duomo a Milano dopo la vittoria dello scudetto dell’Inter. A Bergamo c’è voglia di far festa, ma per questa volta potrebbe doversi limitare al campo. Lo riporta Il Corriere dello Sport.