Conferenza stampa Inzaghi: «Derby speciale, felice di allenare Immobile»

Simone Inzaghi ha parlato alla vigilia di Roma-Lazio

Simone Inzaghi – alla vigilia del derby – risponde alle domande dei cronisti presenti in conferenza stampa.

DERBY – «Domani non sarà una partita come le altre. Noi con qualche difficoltà, col Parma abbiamo dimostrato di crederci fino alla fine. Domani sarà una gara particolare, sentita, e quello che chiederò ai ragazzi è di avere l’umiltà e la determinazione del ritorno che ci ha permesso di essere a 3 giornate dalla fine a giocarci la Champions».

RIMPIANTI – «Senz’altro. Però penso alle difficoltà che abbiamo avuto, alle energie Champions che ci sono state portate via. Come ho detto abbiamo fatto 5 anni con più di 70 punti. L’unica volta in cui abbiamo fatto 60 punti è stato quando le prime 3 posizioni erano già delineate. Penso che i ragazzi siano stati bravissimi. Chiaro che rispetto all’andata qualche rimpianto c’è».

IMMOBILE – «È un capitano e un leader, ha detto parole giustissime. Sono contento di allenare un giocatore come lui».

