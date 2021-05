L’oro di Napoli si chiama Piotr Zielinski: come lui solo altri tre in Serie A

Zielinski ha compiuto in questa stagione il definitivo salto di qualità con il Napoli. Ecco tutti i suoi numeri

Il grande girone di ritorno del Napoli ha due protagonisti su tutti: Osimhen e Zielnski. Se il nigeriano però c’è stato veramente poco quest’anno a causa dei tanti problemi, il trequartista polacco è la vera garanzia della stagione partenopea.

La sua annata è confermata dai numeri: come riporta questa mattina Il Corriere dello Sport soltanto De Paul, Mkhitaryan e Malinovskiy hanno realizzato il suo stesso numero di assist, 10 in totale. E se aggiungiamo le 8 reti fin qui realizzate Zielinski può ormai essere considerato uno dei migliori centrocampisti della Serie A. Ora però c’è da portare a casa quanto di buono fatto: la sfida di domenica a pranzo con la Fiorentina potrebbe già essere decisiva in chiave Champions League. E non vedere calcare certi palcoscenici da questo Zielinski sarebbe veramente un gran peccato.