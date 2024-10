Napoli, Auriemma: «Per lo Scudetto mi preoccupa solo una squadra»

Il giornalista ha parlato della questione Scudetto mettendo tra le favorite il Napoli e un’altra squadra

Raffaele Auriemma in collegamento con Pressing ha fatto un’analisi interessante su quelle che sono le squadre pretendenti allo Scudetto. Oltre al Napoli, il giornalista ha messo la Juventus come unica rivale spiegando il motivo.

LE PAROLE – «Antonio Conte, Trapattoni, Capello come li vincevano i campionati? Stappando lo champagne in campo? Spalletti ha vinto lo Scudetto solo quando i campionati si fermano a dicembre. Antonio Conte oggi è il miglior allenatore in circolazione, capisce la necessità della sua squadra. Con l’Empoli è stato un Napoli meraviglioso. L’Empoli è la seconda miglior difesa del campionato. Il Napoli può vincere lo Scudetto, vista la freschezza che l’Inter non può vantare. Io temo solo la Juventus, che ha margini di miglioramento ulteriori e fino alla fine se la giocherà per il titolo».