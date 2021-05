Gattuso-Fiorentina matrimonio possibile, ma a una condizione: i dettagli

L’attuale tecnico del Napoli Rino Gattuso sarebbe orientato ad accettare la corte della Fiorentina, ma solo a determinate condizioni

L’attuale allenatore del Napoli Rino Gattuso sarebbe disposto ad accettare la corte della Fiorentina, ma solo a determinate condizioni. C’è stato il primo contatto diretto tra lui e Rocco Commisso, come riporta la Gazzetta dello Sport, ma tutto è stato rimandato al termine della stagione.

Durante la telefonata tra le due parti Gattuso, pur rimandando tutto a fine stagione, avrebbe chiesto ampie garanzie sulla rosa che vorrebbe competitiva per l’Europa e soprattutto la conferma di Dusan Vlahovic, che in questa stagione ha raggiunto 21 reti in campionato e da lui Gattuso vorrebbe ripartire il prossimo anno. Per il tecnico calabrese ci sono offerte anche dall’estero.