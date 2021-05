Incontro tra Mourinho e Friedkin per il futuro: la situazione in casa Roma

Blitz dei Friedkin a Londra per incontrare Mourinho. L’argomento è stato l’attuale rosa della Roma tra conferme, dubbi e cessioni

Sicuri di essere ceduti sono il portiere brasiliano Fuzato e Bruno Peres, in scadenza di contratto, tanto che Mourinho cerca un laterale destro da affiancare a Karsdorp visto che Reynolds verrà ceduto in prestito per maturare. Anche Pedro potrebbe partire: nonostante il suo rapporto con Mou sia buono dai tempi del Chelsea in questa stagione ha reso sotto le aspettative e la Roma pullula di esterni offensivi anche con i rientri di Kluivert e Under. Discorso diverso per Mhkitaryan: l’armeno viene da una stagione strepitosa ma il suo rapporto con il tecnico portoghese non è brillante da quando giocava allo United, tanto da poter chiedere una cessione. La dirigenza guarda anche all’attacco cercando la conferma di Mayoral e l’acquisto di un attaccante di peso che insidierebbe la posizione di Edin Dzeko.