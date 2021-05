Il Napoli guarda in Spagna per riorganizzare il proprio reparto difensivo con Maksimovic e Koulibaly che potrebbero partire in estate

Il Napoli è alla ricerca di rinforzi per puntellare il proprio reparto difensivo: con Maksimovic e Koulibaly sul piede di partenza i partenopei si guardano intorno alla ricerca di un difensore.

Come riporta la Gazzetta dello Sport il nome nuovo è quello del 24enne in forze al Villareal Pau Torres: il ragazzo ha impressionato in questa stagione soprattutto in Europa League tanto da stuzzicare anche Real Madrid e Manchester United.