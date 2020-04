Un passatempo originale: il casinò live

Abbiamo sfornato torte e panificato l’impossibile, abbiamo sistemato i mille oggetti che in casa chiedevano la nostra attenzione, abbiamo lavato, fatto lavatrici, steso e stirato l’impossibile, il cambio armadio non ha più segreti per noi e le letture iniziano a scarseggiare.

Il campionato di calcio, per quanto possiamo fare, non ricomincerà a breve: oltre a questo fatto, la nostra caldissima estate dedicata agli Europei di calcio è saltata. Pochi passatempi sembrano essere possibile, quasi nessuno sembrerebbe imprescindibile dall’utilizzo di un computer, e tanta cara grazia che ne abbiamo uno a disposizione e una connessione abbastanza stabile da permetterci di utilizzarlo in svariati modi.

Nelle prossime righe parleremo di un passatempo davvero molto divertente che potreste voler valutare come alternativa ai già citati, qualora pagnotte e pizze non facciano più al caso vostro (o se, a causa di questo nuovo hobby, avete messo su qualche chilo di troppo!).

CASINO’ ONLINE: L’ESPERIENZA DI UN VERO CASINO’ SENZA MUOVERE UN PASSO DA CASA

Forse ne avrete già sentito parlare: ci sono piattaforme che ci permettono una vera e propria esperienza immersiva in un casinò, quasi come fossimo a Sanremo, come il casinò online Voglia di Vincere. Di cosa parliamo, però, quando parliamo di live casinò? Rispondere è piuttosto semplice e potrebbe portarvi a vivere un’esperieza diversa per una serata originale: si tratta di piattaforme che permettono di “entrare” in un casinò pure se siamo seduti sul divano di casa nostra. Come? Attraverso la presenza di croupier in carne ed ossa che, grazie alle innovative riprese multicamera, saranno in grado di dialogare proprio con noi, per darci la possibilità di decidere quanto puntare a quel tavolo da poker oppure su che numero giocarci tutto alla roulette. Tutto senza muovere un passo dal comodo e sicuro salotto di casa nostra.

Ovviamente non ci troveremo a dover toccare delle fiches già toccate da migliaia di altre persone (ricordiamo che nel film “Pandemic” furono uno dei vettori del contagio!) e saremo al sicuro mentre ci dedicheremo a testare la nostra più efficace poker face.

I tavoli a nostra disposizione sono davvero moltissimi, con tutte le varianti possibili del poker e un numero di roulette da farci…girare la testa.

Non sapremo per quanto ancora non potremo visitare un vero e proprio casinò, ma niente paura: con questo divertente e originale sistema, ogni volta che avremo voglia di fare una capatina nelle lussuose sale di un casinò non dovremo fare altro che accendere il nostro computer e collegarci a queste piattaforme. Vi possiamo assicurare che, già dalla seconda visita, avrete voglia di vestirvi di tutto punto come se stesse andando in un casinò di alta classe, tanto l’esperienza si farà immersiva.

Il divano di casa nostra raramente sarà stato così divertente e così avvincente allo stesso momento, salvo quando gioca la nostra squadra del cuore.

Ovviamente speriamo che tutti i nostri passatempi preferiti possano tornare a nostra disposizione nel minor tempo possibile, ma nel frattempo perché non provare qualcosa di nuovo? Un’esperienza così avvincente dalle nostre mura domestiche è ora davvero a portata di mano!