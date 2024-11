Ungheria-Germania: dove vederla, orario e probabili formazioni

Alla Puskas Arena andrà in scena la sfida tra Ungheria-Germania: le ultime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Alla Puskas Arena di Budapest si giocherà la sfida di Nations League tra Ungheria-Germania. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

Ungheria (3-4-3): Dibusz; Balogh, Orban, Dardai; Nego, Nikitscher, Schafer, Nagy; Sallai, Varga, Szoboszlai. Ct: Rossi.

Germania (4-2-3-1): Baumann; Kimmich, Rudiger, Tah, Mittelstadt; Andrich, Groß; Wirtz, Havertz, Musiala; Kleindienst. Ct: Nagelsmann.

Orario e dove vederla in tv

Ungheria-Germania si gioca alle ore 20:45 di martedì 19 novembre per il girone di Nations League. Verrà trasmessa in diretta in streaming e gratis per tutti sulla piattaforma UEFA Tv. Non è prevista alcuna trasmissione televisiva.