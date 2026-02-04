Upamecano rompe con il Bayern e l’Inter ne approfitta: scippo al Milan

Dayot Upamecano lascerà il Bayern Monaco a fine stagione? L’Inter pregusta il colpaccio a parametro zero, beffato il Milan di Allegri.

Il calciomercato invernale in Italia è ormai chiuso. Le squadre di Serie A hanno sfruttato questa finestra per migliorare le proprie rispettive rose e accontentare le richieste dei propri allenatori. Tuttavia lo ‘stop’ alla campagna trasferimenti non ha messo un freno alle trattative: le varie dirigenze proseguono il lavoro per cercare di mettere a segno colpi importanti in vista della prossima stagione.

In estate, infatti, diversi giocatori vedranno terminare il loro contratto con i propri club: già ora i calciatori in scadenza sono liberi di trovare un accordo con una nuova squadra. Tra i migliori profili che quasi sicuramente si libereranno a parametro zero c’è Dayot Upamecano, 27enne difensore del Bayern Monaco e della Nazionale francese.

Stando ai rumors che arrivano dalla Germania i bavaresi avrebbero deciso di ritirare l’ultima offerta di rinnovo presentata al giocatore. Upamecano avrebbe infatti confermato alla dirigenza del Bayern Monaco di non voler rimanere più all’Allianz Arena.

Una scelta che ovviamente spiazza i campioni di Germania, che in questi mesi hanno provato davvero di tutto per convincere il giocatore – vera e propria colonna della squadra – a rimanere alla corte di Kompany. La situazione ha spinto Uli Hoeness, presidente onorario del club, a rilasciare una dura intervista a Kicker.

Upamecano ideaInter: Milan a mani vuote

Hoeness, senza troppi giri di parole, ha puntato il dito verso gli agenti di Upamecano che lo starebbero convincendo a lasciare Monaco di Baviera. “Temo che i suoi agenti faranno di tutto per convincerlo ad andarsene. Sono sconvolto da questo comportamento“, ha detto il dirigente, che ha poi sottolineato la grande stima che invece continua ad avere per il difensore francese.

Upamecano firma con l’Inter: Milan a mani vuote – Calcionews24.com (Instagram Dayot Upamecano)

“Sarei estremamente felice se Dayot decidesse di rimanere, so che lui e la sua famiglia sono molto felici a Monaco“, ha aggiunto il presidente onorario dei bavaresi. Ma quale potrebbe essere la destinazione di Upamecano se davvero si consumasse la separazione con il Bayern Monaco a fine stagione?

Sul difensore transalpino ci sono praticamente tutti i top club europei, tra cui Real Madrid, PSG e Liverpool. Tuttavia nella corsa a Upamecano si è iscritta anche l’Inter: Chivu ha certamente bisogno di un centrale difensivo di livello assoluto e le caratteristiche del 27enne del Bayern Monaco sembrano davvero quelle giuste.

I nerazzurri sognano poi di rifilare un grosso sgarbo al Milan: i rossoneri sono molto interessati a Upamecano ma al momento Marotta e Ausilio vengono dati più avanti rispetto a Tare. Con un problema non di poco conto: il Bayern non ha mollato la presa e sta facendo di tutto per convincere il calciatore a restare.