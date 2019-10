Uruguay, tra i convocati ci sono sei “italiani”

Il commissario tecnico dell’Uruguay Tabarez ha diramato la lista dei convocati per le prossime amichevoli: ci sono sei “italiani”

Sono sei i calciatori che militano in Serie A ad essere stati selezionati dal commissario tecnico dell’Uruguay Oscar Tabarez per le prossime amichevoli. Ecco la lista completa, in cui figurano i nomi di Diego Godin, Martin Caceres, Rodrigo Bentancur, Matías Vecino, Nahitan Nandez e Diego Laxalt.

Portieri: Fernando Muslera, Martín Campaña.

Difensori: Diego Godin, Bruno Méndez, Sebastián Coates, Martin Caceres, Gastón Silva, Mathias Suárez, Diego Laxalt.

Centrocampisti: Lucas Torreira, Matías Vecino, Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Nahitan Nández, Brian Lozano, Brian Rodríguez, Giorgian De Arrascaeta, Gastón Pereiro.

Attaccanti: Jonathan Rodríguez, Edinson Cavani, Maximiliano Gómez, Darwin Núñez, Cristhian Stuani, Luis Suárez.