Valencia furioso: «A Madrid una rapina continua»

Il Valencia non ci sta dopo il k.o. contro il Real Madrid e lancia l’accusa attraverso i social

Il Valencia ha perso 4-1 in casa del Real Madrid, ma le polemiche sono tantissime. In particolare per la decisione dell’arbitro di assegnare un calcio di rigore sul finire del primo tempo per fallo di Alderete su Casemiro al limite dell’area. Il Var non interviene, e si scatena il caos.

Al termine della partita, il Valencia non placa la sua ira accusando il Real Madrid di rapina facendo riferimento alla famosa serie tv “La Casa di Carta”: «La rapina a Madrid comincia ad essere un po’ ripetitiva».