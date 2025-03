Valencia, Kiat Lim nuovo presidente del club: il comunicato

Valencia, Kiat Lim – figlio del miliardario e proprietario del club Peter Lim – è il nuovo presidente del club spagnolo: il comunicato

Cambio al vertice del Valencia: la squadra spagnola al momento vive uno dei momenti più delicati della sua storia – terzultimo posto che ad oggi varrebbe la retrocessione – e per questo motivo la proprietà ha deciso un cambio di Presidenza. Al posto di Layhoon Chan – molto criticato dai tifosi – arriva Kiat Lim, figlio di Peter Lim, imprenditore miliardario di Singapore e proprietario del club. Di seguito il comunicato della società.

«Il Consiglio di Amministrazione del Valencia CF è lieto di annunciare la nomina del Sig. Kiat Lim come nuovo Presidente del Club, carica che assumerà ufficialmente il 5 marzo 2025.

Kiat Lim, direttore del Valencia CF dal 2022, assume questa nuova responsabilità in un momento chiave per l’organizzazione. La sua nomina dimostra un fermo impegno a lungo termine nei confronti del Club e rafforza l’impegno del Club per la stabilità e la costruzione di un solido progetto per il futuro.

Il Club desidera esprimere la sua sincera gratitudine alla Sig.ra Layhoon Chan per la sua dedizione, impegno e leadership durante i suoi due mandati come Presidente del Club.

Layhoon Chan: “Sono lieto di passare il testimone al signor Kiat Lim, figlio del nostro maggiore azionista. Questa nomina è una chiara affermazione del continuo impegno nei confronti del club e del suo futuro. Vorrei anche esprimere la mia sincera gratitudine ai nostri tifosi e a tutti coloro che sono vicini al club per il loro supporto durante il mio periodo in questo ruolo”.

Il Valencia CF guarda al futuro con ottimismo, riaffermando il proprio impegno nei confronti dei tifosi e per lo sviluppo della società. Insieme realizzeremo grandi cose.

Amunt Valencia!».