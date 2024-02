Valencia, condanna ai tifosi: «Minacce non tollerabili»

Il Valencia ha pubblicato un comunicato ufficiale sui propri canali dopo i fatti avvenuti e agli insulti ricevuti dalla dirigenza da parte dei tifosi

COMUNICATO – «Il Valencia CF condanna pubblicamente le minacce fatte dal gruppo Ultra Yomus sui social media contro i dirigenti del Club. Tutte le critiche costruttive sono accettabili, ma gli atteggiamenti violenti non possono essere tollerati. Gli insulti e le violenze in qualsiasi forma non hanno posto nel calcio o nella società. Il Club ribadisce la sua ferma posizione contro i gruppi ultra e radicali».