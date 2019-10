Il centrocampista della SPAL, Mattia Valoti, ha parlato in zona mista dopo la sconfitta rimediata contro il Cagliari

(-Dal nostro inviato) Tocca a Mattia Valoti commentare in zona mista la sconfitta della SPAL contro il Cagliari, che si è imposto sugli estensi grazie ai gol di Nainggolan e Faragò. Questa l’analisi del centrocampista biancoblu.

«C’è un po’ di rammarico per le occasioni sprecate e non concretizzate. Io stesso ho avuto una chance per segnare e non l’ho sfruttata bene»