Valverde: «L’ambiente all’Olimpico è bello, ma non ci spaventa; loro sono in un buon momento, ma lo siamo anche noi»

Ernesto Valverde ha parlato in conferenza stampa in vista della partita di Europa League dell’Athletic Bilbao in casa della Roma. Di seguito le sue parole.

RITORNO A ROMA – «Quando siamo venuti la prima volta qui a Roma avevano appena cambiato allenatore. Quando una squadra cambia la guida ci sono delle differenze e delle incognite. Ora hanno Ranieri che è un allenatore esperto. Un tecnico che lavora con questa squadra da mesi e che sta ottenendo buoni risultati. Era un avversario pericoloso prima, ora con Ranieri lo sono ancora di più. Sarà complicato».

SANCET – «Ieri si è allenato in parte con il gruppo. Lo valuteremo nella rifinitura e capiremo come sta domani».

COSA HA DETTO AI SUOI SULLA PARTITA DOPPIA – «Beh, la seconda partita dipenderà dall’esito di quella di domani. Se domani sbagli, sei fuori. In queste doppie sfide non sono ammessi errori e giornate storte, bisogna essere competitivi. Due partite difficili ma abbiamo ambizione e voglia di andare avanti».

COME AFFRONTERANNO LA GARA – «Abbiamo giocatori diffidati e non risparmiamo nessuno. Se deve giocare un diffidato non farò scelte o speculerò sui cartellini».

CHI GIOCA IN PORTA – «Unai Simon o Jules. Uno dei due».

CHE AMBIENTE SI ASPETTA – «Di quel giorno ricordo un ambiente bellissimo, con i tifosi che hanno spinto la Roma. Se ti riferisci agli incidenti speriamo non capiti nulla e che tutti possano godersi la partita. Questo è il calcio».

COSA LO PREOCCUPA DELLA ROMA – «Attraversiamo entrambe un buon momento. Loro hanno giocatori di qualità e quello che ci differenzia è che noi non siamo stati in Europa, loro hanno giocato due finali e vinto un titolo».

RANIERI – «Lo ammiro moltissimo. Trasmette energia alla squadra ed è un riferimento per ogni allenatore, ovunque abbia allenato. Ci siamo incontrati diverse volte e lo apprezzo dal punto di vista professionale e personale».

NATURA DELLA SQUADRA – «Le squadre devono cercare di essere sé stesse in campo. Poi può cambiare qualcosa in base all’avversario, ma non devi snaturare il tuo modo di giocare. Così faremo noi e così credo che farà anche la Roma».

SICURO DEL PASSAGGIO COME NICO WILLIAMS – «Vediamo. Non crediamo di poterci considerare favoriti. Nel girone abbiamo fatto molto bene, siamo arrivati secondi, ma rispettiamo il nostro avversario. Le partite vanno giocate e domani a meno che una delle due non abbia una giornata no, ci sarà un’altra partita da giocare. Non pensiamo di poterla risolvere già domani, saranno due partite complicate».

KO CON L’ATLETICO MADRID – «Abbiamo perso, ma avremmo potuto sicuramente ottenere un risultato migliore. Ci concentriamo sul nostro lavoro e cerchiamo di migliorare per avere un risultato positivo».

PREVISIONI – «Nessun può predire il risultato di domani, non sappiamo come si metterà la partita. Non possiamo speculare su un pareggio, ma dobbiamo scendere in campo per giocare la nostra partita e ottenere il risultato migliore».

SPAVENTATO DALL’ATMOSFERA DELL’OLIMPICO – «No, abbiamo già giocato e abbiamo pareggiato nonostante l’ambiente. Un ambiente bello per la Roma che può contare sui loro tifosi, che son molto passionali. Anche a noi piace giocare così, con l’ambiente che dà forza allo spettacolo calcistico».