Vanoli in conferenza stampa dopo Genoa Torino, vediamo l’intervista dell’allenatore del Toro ai margini della partita di Serie A allo Stadio Marassi

E alla fine Genoa Torino si è conclusa sullo 0-0. Senza infamia, senza lode la sfida delle due squadre che – eccezion fatta per un forcing finale – non scaldano gli oltre 31 spettatori presenti allo Stadio Marassi. Tanti i limiti tecnici palesati sul terreno di gioco da ambo le formazioni oggi, che dimostrano in un modo o nell’altro di meritare i rispettivi posizionamenti nella bassa metà della classifica. Vediamo quindi la sintesi offerta dall’allenatore dei granata Paolo Vanoli, qui riportata la sua conferenza stampa ai margini della gara valida per la giornata numero 15 di SerieA.

La conferenza stampa di Paolo Vanoli dopo Genoa Torino:

Come commenta questo Genoa Torino?

«E’ stata una partita combattuta su un campo difficile, abbiamo dato continuità rispetto alla partita col Napoli. Nel primo tempo siamo stati più lucidi ma meno produttivi. Nel secondo siamo stati bravi a provare ad andare cercare, stressando la loro linea difensiva, qualche cross. Ci è mancato il guizzo. Se Vojvoda mette dentro quel pallone giochi in un modo diverso».

Mancanza di un po’ di coraggio?

«No. Siamo andati a prenderli bene, ma dobbiamo migliorare nella conquista della palla. Forse nella conquista della palla non siamo stati puliti. Dobbiamo migliorare questo aspetto. A livello tattico abbiamo fatto una buona partita. Ora abbiamo trovato una stabilità a livello difensivo ora è compito mio trovare l’alchimia fra le punte».

Cambiare la difesa? Soluzioni differenti?

«Dovrei cambiare la difesa priorio ora? Sono sempre stato onesto in quello che guardo. Quando ci sono delle buone prestazioni, si va avanti con le proprie idee. Oggi abbiamo trovato una buona quadratura, oggi ho visto i quinti che non stavano in linea sulla loro linea difensiva però li abbiamo messi in difficoltà

Un commento su Vlasic? Perchè non ha giocato

«Stava bene, era una scelta tecnica perché era una partita sporca. A metà campo abbiamo lavorato veramente bene ed era un reparto che volevo toccare il meno possibile. Non volevo perdere quell’equilibrio che mi ha dato Linetty, Gineitis e Ricci»

Gli attaccanti in difficoltà?

«Si devono trovare meglio, dobbiamo trovare l’alchimia. Chi è entrato, Karamoh e Njie, è entrato bene in partita».

Una parola per Sanabria?

«Ha fatto un grandissimo lavoro. A volte si guarda sempre davanti ma sapevamo benissimo l’importanza di questi punti e della partita. Hanno fatto un grandissimo lavoro, devo dire che in fase di possesso (soprattutto Adams) è stato molto sporco nel primo tempo. Adams deve capire che il calcio italiano è amato da tutti e si sa che siamo molto tattici. Lavorando, anche lui può crescere»

Più che rabbia un rimpianto per oggi?

«Non ho né rimpianti né rabbia. Sono tre settimane che vedo che questa squadra si sta avvicinando ai miei occhi della fame. Fosse stata box avremmo vinto ai punti, ma questo deve farti credere che siamo sulla strada giusta»

Livello del Torino?

«Io sono convinto che hanno ancora margine di miglioramento. Ma non solo in campo…ci sono giocatori come Coco, Sosa, Gineitis, Ricci che possono dare di più. Quando sei nel tunnel è più difficile, ma nonostante questo momento stavolta ho visto una squadra che vuole uscirne a tutti i costi».