Genoa Torino: cronaca, sintesi, moviola e diretta LIVE

Genoa Torino Live, al Marassi di Genova il match valido per la 15ª giornata di Serie A: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca di Genoa Torino

Genoa Torino Live, tutto pronto per il calcio d’inizio dell’incontro valido per la giornata numero 15 di Serie A. Il palinsesto mette davanti il club ligure a quello granata, dunque squadre alla disperata ricerca di punti per allontanare il più possibile la zona calda della classifica e guadagnare così lunghezze importanti sulle inseguitrici. Lo sanno bene Patrick Vieira e Paolo Vanoli, determinati quanto mai a regalare un successo ai rispettivi tifosi (per altro uniti da uno storico gemellaggio tornato a vita in tempi recenti). Appuntamento alle 15 in punto quindi, vediamo cronaca, sintesi e diretta LIVE di Genoa Torino.

GENOA TORINO LIVE 0-0

1′ – Il match è iniziato

4′ – Buon giro palla granata in questo avvio, la squadra di Vanoli mantiene il possesso del pallone

7′ – Atmosfera da Brividi oggi al Marassi: sono oltre 31 mila gli spettatori presenti, buona rappresentanza di fan peimontesi in liguria

11′ – Partita che non decolla: lento avvio da parte di ambo le squadre in questi pirmi minuti di gioco

15′ – Tanti errori tecnici in fase di impostazione da parte del Genoa. I padroni di casa faticano a costruire gioco in velocità

GENAO TORINO LIVE 0-0

Formazioni ufficiali Genoa Torino:

GENOA (4-3-3): Leali; Sabelli, Bani, Maturro, Martin; Thorsby, Badelj, Frendrup; Zanoli, Pinamonti, Miretti. All. Vieira

TORINO (3-5-2): Milinkovic; Walukiewicz, Coco, Masina; Pedersen, Ricci, Linetty, Gineitis, Vojvoda; Sanabria, Adams

Arbitro Genoa Torino: Livio Marinelli