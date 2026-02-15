Var, il caso Kalulu cambia la storia: tutti i cambiamenti nel protocollo attuati dal Mondiale 2026. Si potrà intervenire anche sui doppi gialli!

L’eco delle polemiche scaturite dal Derby d’Italia non accenna a placarsi, ma anzi rischia di trasformarsi nel motore di una rivoluzione regolamentare epocale. L’abbaglio clamoroso dell’arbitro Federico La Penna, che ha estratto il secondo giallo all’indirizzo di Pierre Kalulu per un contatto inesistente con Alessandro Bastoni, ha fatto il giro del mondo, evidenziando una falla critica nel protocollo attuale. Secondo l’analisi de La Gazzetta dello Sport, questo errore marchiano accelererà in modo decisivo l’introduzione del VAR sui secondi cartellini gialli, una novità che potrebbe debuttare ufficialmente già ai prossimi Mondiali di USA 2026.

Il “fattaccio” di San Siro è noto: al 42′, il difensore francese della Juventus viene punito per un presunto fallo sul centrale nerazzurro. Le immagini chiariscono che il contatto è nullo e che il giocatore della Nazionale accentua la caduta simulando. Tuttavia, il protocollo vigente ha impedito alla tecnologia di correggere la svista, poiché il VAR non può intervenire sulle ammonizioni, nemmeno se determinano un’espulsione. Un vuoto normativo che ha scatenato la furia dei Bianconeri e che l’IFAB (International Football Association Board) è intenzionata a colmare.

L’organo deputato alle regole del calcio aveva già discusso il tema lo scorso 20 gennaio a Londra, proponendo che gli ufficiali di gara video siano autorizzati a esaminare i cartellini rossi derivanti da doppie ammonizioni errate. Attenzione: la modifica servirebbe per cancellare un giallo ingiusto, non per suggerirne uno nuovo. La ratifica definitiva è attesa per l’Assemblea Generale del 28 febbraio in Galles. Se la regola fosse stata già attiva ieri sera, lo scenario sarebbe stato capovolto: richiamo al monitor, revoca della sanzione a Kalulu e cartellino giallo a Bastoni per simulazione antisportiva. Mentre La Penna si prepara a un lungo stop forzato per la gestione disastrosa del match, il calcio mondiale si appresta a cambiare pelle per evitare che simili ingiustizie falsino ancora gare decisive.