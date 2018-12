Var in Champions dagli ottavi: la Uefa ha detto sì

Sì alla Var in Champions League. La tecnologia sarà già in funzione a partire dagli ottavi di finale 2018/2019

Var in Champions League? Sì, già a partire da questa stagione! Clamorosa novità in arrivo, nonostante le dichiarazioni del presidente della Uefa, Ceferin: «Sulla Var non si torna indietro, presto o tardi sarà nella Champions. Ma per me ci sono alcune cose non completamente chiare. Quando saremo pronti, la inseriremo. L’idea è partire dall’inizio del 2019-20, nella Supercoppa di Istanbul, e poi dai playoff di Champions. Decideremo il 27 settembre all’Esecutivo» aveva detto di recente il numero uno del calcio europeo.

Tante pressioni, tante richieste: il presidente Ceferin ha cambiato idea. La marcia indietro dopo alcuni errori grossolani in Champions League: soprattutto l’incredibile errore dell’ungherese Viktor Kassai in Manchester City-Shakhtar Donetsk del 7 novembre scorso. Il direttore di gara aveva concesso un calcio di rigore dopo un tuffo di Rahem Sterling in area E oggi è arrivata l’ufficialità dell’introduzione della Var già in questa stagione, a partire dagli ottavi di finale, attraverso le parole di Ceferin. Ormai dunque non sembrano più esserci dubbi: sì alla Video Assistant Referee a partire dai prossimi ottavi di finale che vedono già Juventus e Roma qualificate. Manca solo l’ultima giornata e Napoli e Inter hanno ottime possibilità di raggiungere bianconeri e giallorossi agli ottavi. Var anche nella finale di Europa League, nella finale di Nations League e nella finale degli Europei Under 21 che si giocheranno in Italia.