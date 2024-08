Venezia, Antonelli: «Tessmann è FUORI DAL PROGETTO. Ecco la SITUAZIONE» - Calcio News 24

Tanner Tessmann è fuori dal progetto Venezia e a confermarlo è il ds della stessa squadra neopromossa

Filippo Antonelli, ds del Venezia, ha parlato a Gazzettino Veneto del futuro di Tanner Tessmann. L’ ‘obiettivo di mercato molte squadre di Serie A lascerà la squadra.

TESSMANN – «Tessmann è fuori dal progetto Venezia. Mi dispiace soprattutto per il giocatore, per la situazione in cui si è messo. In questo momento è fuori dalla lista dei giocatori disponibili per Di Francesco. Se dopo la chiusura del mercato il Venezia fosse per lui l’unica opzione possibile allora in quel caso dovremo valutare bene cosa fare, sempre che lui si rimbocchi le maniche e riparta con un altro spirito»