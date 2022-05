Venezia, Aramu: «Il pareggio era più giusto. Ora vinciamo giovedì»

Mattia Aramu, centrocampista del Venezia, ha parlato dopo la sconfitta dei veneti contro la Juve: le sue dichiarazioni

Mattia Aramu ha parlato a Dazn dopo Juve-Venezia.

LE PAROLE – «Abbiamo preso due gol su palla inattiva, è un peccato perchè avremmo meritato il pari. Non sono stati mesi facili, ma mi sono sempre impegnato per cercare di portare punti alla squadra. Con il nuovo allenatore abbiamo cambiato modulo, ci stiamo abituando e già oggi abbiamo fatto bene. Giovedì sarà determinante perchè vincendo saremmo ancora in corsa salvezza. In caso contrario si fa dura».