Venezia, Collauto: «Cuisance? è un grosso regalo della società. Scelta di personalità»

Le parole del direttore sportivo del Venezia Collauto durante la presentazione del neo acquisto Cuisance

Mattia Collauto, direttore sportivo del Venezia, ha parlato in conferenza stampa durante la presentazione del neo acquisto Cuisance. Le sue parole:

POLEMICHE MAGLIE – «C’è sempre qualcuno pronto a far polemiche e quindi devo puntualizzare il gesto delle magliette regalate ai tifosi. Ne abbiamo date tre, ma avessimo saputo fossero sette le avremmo date a tutti. I tifosi che mancano, in ogni caso, possono venire da me e chiedere le maglie meritate per il viaggio fatto nonostante si sapesse non si sarebbe giocato».

CUISANCE – «E’ un grosso regalo fatto dalla società. Ha grandissimo talento e non lo scopriamo noi. Arriva da un club importante, ma oltre a questo è un profilo giovane e con grandi qualità. Operazione importante, non parlo di cifre ma è stato fatto uno sforzo importante. E’ ancora molto giovane e deve ancora esplodere del tutto. La sua scelta di venire qui è di grande personalità».