Venezia, Zanetti: «Deluso dal primo tempo. Nani? Le qualità non hanno età»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Paolo Zanetti ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sfida contro l’Empoli. Le parole dell’allenatore del Venezia

Paolo Zanetti, allenatore del Venezia, ha parlato ai microfoni di DAZN. Le parole dopo la sfida contro l’Empoli:

GARA – «Si una partita dai due volte. Sono molto deluso per il primo tempo. Sbagliarla per le motivazioni per noi era impossibile. Devo capire come mai. Nel secondo tempo siamo stati un’altra squadra. Le cose le sappiamo fare e possiamo essere competitivi se giochiamo con la testa giusta».

APPROCCIO – «Non è facile. Siamo un tipo di squadra abituata a giocare certi tipi di partite. Dobbiamo essere più aggressivi. Prima della partita non avevo avuto nessuna avvisaglia di questo approccio»

NANI – «Non volevo fare giocare, ma la qualità non dipende dall’aspetto fisico. E’ un campione e lo ha dimostrato con il suo ingresso in campo. Lo abbiamo preso per alzare la qualità».