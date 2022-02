Venezia, negativizzato al Covid l’ultimo calciatore: focolaio spento

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Venezia ha comunicato che anche l’ultimo atleta contagiato dal Covid è risultato negativo

Buone notizie in casa Venezia. Il club lagunare ha infatti comunicato che anche l’ultimo contagiato al Covid si è negativizzato. Il focolaio si è così finalmente spento.

IL COMUNICATO – «Il Venezia FC comunica che un tesserato risultato in precedenza positivo al Covid-19, si è ora negativizzato. Il giocatore resta al momento in attesa di sostenere le visite di idoneità previste dal protocollo sanitario, al fine così di potersi nuovamente aggregare al resto della rosa. Attualmente dunque non si rileva alcun caso di positività all’interno del gruppo squadra».