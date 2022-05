Venezia, Soncin: «Vittoria che mi riempie d’orgoglio. Futuro? La prossima gara»

Andrea Soncin, allenatore del Venezia, ha parlato dopo il successo all’ultimo respiro ottenuto contro il Bologna

Andrea Soncin ha parlato ai microfoni di Dazn dopo Venezia-Bologna.

VITTORIA – «La mia prima vittoria passa in secondo piano, va sottolineata la prestazione dei ragazzi. Non so quanto aumenterà le nostre speranza di salvezza, ma questa partita è una bella iniezione di fiducia e la festa finale lo dimostra. Devo solo che ringraziare il mio gruppo di lavoro, i ragazzi hanno dato tutto. Questa per me è una piccola conquista, sono pieno d’orgoglio».

ASPETTI POSITIVI E NEGATIVI – «Ai ragazzi avevo chiesto di dare un segnale a tutti, l’approccio serviva a riavvicinare a noi i tifosi. Poi dal punto di vista tecnico e tattico ci sono alcune situazioni che conoscevamo bene, poi è venuta fuori la qualità dei singoli. I ragazzi stanno tirando fuori tutto, hanno capito che lo spirito giusto è mettersi a disposizione della squadra».

FUTURO – «Il mio futuro è la prossima partita a Roma. Serve una grande prestazione in una gara in cui dovrò portare i ragazzi al massimo della concentrazione».

SALERNITANA-CAGLIARI – «Stacco per un’oretta e poi ci penso».