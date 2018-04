Dalla Francia: l’Inter tenta Veretout. L’agente: «Vuole la Champions»

Il centrocampista della Fiorentina, una delle sorprese della stagione, è finito nel mirino dell’Inter. Le ultime sul futuro di Veretout

L’Italia ha scoperto Jordan Veretout. Il centrocampista della Fiorentina, arrivato in estate dopo un’esperienza in prestito in Francia, nel Saint-Etienne, ha sorpreso tutti, realizzando 10 gol in stagione tra Serie A e Coppa Italia. Il centrocampista francese classe 1993, ritenuto una sorta di Radja Nainggolan, ha anche una grande abilità sui calci piazzati ed è andato a segno in diverse occasioni proprio trasformando calci di punizione e rigori. Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dalla Francia, il calciatore piace all’Inter.

Spalletti, che ha esaltato Nainggolan nella sua stagione a Roma, potrebbe avere il nuovo Ninja a disposizione in vista della prossima stagione. Il calciatore francese si è rilanciato nella sua stagione a Firenze ed è finito nel mirino dei nerazzurri. Veretout vorrebbe giocare la Champions League e potrebbe anche cambiare aria a fine stagione. Il suo agente, Fabrice Picot, intervenuto a Radio Crc, ha alimentato le voci: «Jordan sta bene a Firenze ma bisogna tenere conto delle sue priorità: giocare la Champions e per la Nazionale francese». Con la Fiorentina non potrà raggiungere il primo obiettivo in questa stagione. L’Inter è in piena lotta e in caso di qualificazione potrebbe tentare Veretout, seguito anche da Lione e Marsiglia.