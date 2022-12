Veron: «Gli argentini torneranno carichi»

Le parole di Juan Sebastian Veron, ex calciatore argentino, sul ritorno dei nazionali dopo la vittoria del Mondiale

Juan Sebastian Veron ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24. Le dichiarazioni fanno riferimento a Di Maria, Paredes, Lautaro Martinez e Dybala, laureatosi campioni del Mondo in Qatar e pronti a tornare in Serie A.

PAROLE – «Non ritengo che non siano stati protagonisti. Sono stati più di un mese in un gruppo dove tutti lasciano un’impronta, avendo o non avendo tanti minuti. Ritrovano ragazzi che si sono tolti una soddisfazione enorme, ragazzi carichi e con tanta voglia di giocare perché vogliono dimostrare di essere campioni del mondo».