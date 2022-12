Verona, allarme Faraoni: rischia di tornare a febbraio

Le ultime sulle condizioni di Marco Davide Faraoni, esterno di proprietà dell’Hellas Verona. Tutti i dettagli

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de L’Arena, preoccupano in casa Hellas Verona le condizioni di Marco Davide Faraoni. L’esterno italiano classe 1991 è alle prese con una lesione muscolare.

Faraoni potrebbe così saltare l’intero mese di gennaio. Un’assenza che sarebbe pesantissima per le possibilità di centrare la salvezza del club gialloblù. In questa stagione l’esterno è già stato assente in 7 delle prime 15 partite di Serie A.