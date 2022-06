Verona, il Bari vuole Amione: le ultime

Il Bari segue con grande interesse il difensore del Verona Bruno Amione: il classe 2002 è reduce da una buona esperienza con la Reggina

Il Bari, neo promosso in Serie B, sta iniziando a valutare diversi nomi per il mercato e per rinforzarsi in vista del campionato cadetto.

Uno dei nomi nella lista di Polito c’è Bruno Amione, difensore classe 2002 di proprietà del Verona. Reduce da una stagione positiva con la maglia della Reggina, secondo il Corriere dello Sport è uno degli obiettivi dei pugliesi. Da capire se il Verona vorrà provarsi del giovane difensore.