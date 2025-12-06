 Verona Atalanta, Palladino nel post partita: «Chiediamo scusa ai tifosi per la prestazione. VAR? Non capisco una cosa»
Connect with us

Atalanta News

Verona Atalanta, Palladino nel post partita: «Chiediamo scusa ai tifosi per la prestazione. VAR? Non capisco una cosa»

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

12 minuti ago

on

By

Palladino

Verona Atalanta, Palladino nel post partita è intervenuto ai microfoni di Sky Sport spiegando nei dettagli la prestazione dei suoi ragazzi.

L’Atalanta esce sconfitta dalla trasferta di Verona. E Raffaele Palladino ha parlato ai microfoni di Sky Sport analizzando la prestazione dei suoi ragazzi.

PARTITA – «Brutta prestazione. Chiediamo scusa ai tifosi per quanto successo. Non doveva essere questa la partita preparata. Non abbiamo capito la partita e adattarci a questo tipo di match».

ARBITRO – «Non ho capito il rigore che non ci hanno dato. Il VAR è stato fatto per migliorare le cose. Potevamo andare sull’1-2, ma ci siamo trovati sotto 3-0».

LEGGI ANCHE >>> IL LIVE DEL MATCH

PRESTAZIONE – «Non mi spiego una prestazione simile. La partita l’avevamo preparata bene, ma purtroppo sono successe cose inspiegabili. Una squadra troppo brutta e mi aspetto ora delle risposte da tutti».

Related Topics:

Voti&Stats

Pagelle Verona Atalanta, ecco i TOP e FLOP della sfida del Bentegodi valida per la quattordicesima giornata di Serie A

Avatar di Francesco Spagnolo

Published

41 minuti ago

on

6 Dicembre 2025

By

zanetti
Continue Reading

Hellas Verona News

Formazioni ufficiali Verona Atalanta, le scelte dei due tecnici per la sfida delle 20.45 valida per la 14a giornata di Serie A

Avatar di Paolo Moramarco

Published

4 ore ago

on

6 Dicembre 2025

By

Paolo Zanetti
Continue Reading