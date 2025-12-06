Verona Atalanta, Palladino nel post partita: «Chiediamo scusa ai tifosi per la prestazione. VAR? Non capisco una cosa»

Verona Atalanta, Palladino nel post partita è intervenuto ai microfoni di Sky Sport spiegando nei dettagli la prestazione dei suoi ragazzi.

L’Atalanta esce sconfitta dalla trasferta di Verona. E Raffaele Palladino ha parlato ai microfoni di Sky Sport analizzando la prestazione dei suoi ragazzi.

PARTITA – «Brutta prestazione. Chiediamo scusa ai tifosi per quanto successo. Non doveva essere questa la partita preparata. Non abbiamo capito la partita e adattarci a questo tipo di match».

ARBITRO – «Non ho capito il rigore che non ci hanno dato. Il VAR è stato fatto per migliorare le cose. Potevamo andare sull’1-2, ma ci siamo trovati sotto 3-0».

LEGGI ANCHE >>> IL LIVE DEL MATCH

PRESTAZIONE – «Non mi spiego una prestazione simile. La partita l’avevamo preparata bene, ma purtroppo sono successe cose inspiegabili. Una squadra troppo brutta e mi aspetto ora delle risposte da tutti».