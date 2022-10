Verona, Bocchetti: «In undici avremmo vinto noi. Siamo sulla strada giusta»

Il tecnico del Verona Salvatore Bocchetti rammaricato dopo la sconfitta contro la Roma: «Sono sicuro che in undici contro dieci avremmo vinto noi oggi»

Bocchetti mastica amaro ma vede la luce in fondo al tunnel. Le sue parole a DAZN dopo la sconfitta del suo Verona contro la Roma:

LE PAROLE – “Anche nelle altre due sfide avevamo fatto una grande prestazione. Anche oggi abbiamo dato tutto, la prestazione c’è stata, peccato per alcuni episodi che non hanno indirizzato la partita nei nostri confronti. Forse in undici non avremmo nemmeno pareggiato, anzi non ho dubbi che avremmo fatto risultato pieno. Siamo partiti alla grande, abbiamo dimostrato di essere in gara e peccato per alcuni episodi in cui siamo stati ingenui. La strada è giusta, sono sicuro. Testa alta, come dimostrano gli applausi dei tifosi. Non ci può andare sempre male, continuiamo a pedalare”.