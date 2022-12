Verona, Borini più di un’idea: c’è bisogno di cedere prima

Il Verona dovrà fare movimenti in entrata e in uscita, anche per questo starebbe valutando qualche cambio in attacco con Borini in alto nelle scelte

Il Verona dovrà fare movimenti in entrata e in uscita, anche per questo starebbe valutando qualche cambio in attacco con Borini in alto nelle scelte.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’ex Roma potrebbe arrivare in prestito per sei mesi, ma prima si prova a chiudere per le cessioni di Henry e Lasagna.