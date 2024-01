Le parole del giocatore dell’Empoli Bereszysnki dopo la sconfitta maturata contro l’Hellas Verona per la lotta salvezza

Ai canali ufficiali della squadra, il giocatore dell’Empoli Bereszysnki ha voluto parlare sulla sconfitta contro il Verona.

«Sapevamo che sarebbe stata una partita contro una squadra vicina in classifica e che sarebbe stata una partita da sei punti. Abbiamo cominciato male, prendendo gol da calcio d’angolo contro il giocatore più alto della Serie A come Djuric. Abbiamo avuto una reazione giusta, siamo stati sempre in gara e abbiamo creato qualche situazione ma ci è mancata la finalizzazione. Solo un tiro in porta su quattordici tiri, solo tirando possiamo fare gol e punti. Lavoriamo e non molliamo, c’è tanto da giocare e non dobbiamo mollare mai. Siamo un gruppo che ci crede e l’obiettivo lo conosciamo»