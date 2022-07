Verona, Faraoni: «Il nostro obiettivo è quello della salvezza. Mercato? Ho ammirato Di Maria, ma Dybala...»

Davide Faraoni, esterno del Verona, ha parlato della nuova stagione di Serie A ai microfoni de L’Arena

Non ho neanche le carte per parlare di qualcosa di più della salvezza. Ogni anno, con i cambiamenti legati ad allenatore e giocatori, un pochino si riazzera la cosa. Ma è importante che la spina dorsale rimanga. Penso a me, Veloso, Lazovic. Loro sono l’equilibrio di questo gruppo. Poi, la società punta sui giovani, li fa crescere e poi li vende. Questa è la mentalità di questo club, che va rispettata. Cercheremo di prenderci prima di tutto la salvezza. Quando saremo là vedremo”.

Sui volti nuovi in Serie A: “Di Maria l’ho sempre visto in tv e ammirato per le sue qualità tecniche. Ma a me fa impazzire Dybala. E spero possa rimanere in serie A perché è un valore aggiunto”.